Sogipa e São Caetano decidem GP de Judô Sogipa e São Caetano começam a decidir domingo o I Grand Prix Nacional de Judô, com as 2 primeiras lutas da série melhor-de-cinco. São Caetano tem a base da seleção brasileira, com Henrique Guimarães, Luiz Camilo, Carlos Honorato, Mário Sabino e os medalhistas olímpicos Flávio Honorato e Tiago Camilo. Já a Sogipa conta com João Derly e Edmílson Conceição como destaques.