Sogra de Tiger Woods é internada com dores estomacais A sogra do golfista Tiger Woods foi internada na madrugada desta terça-feira, na Flórida, nos Estados Unidos. Barbro Holmberg foi retirada da residência do genro em uma ambulância e encaminhada para o hospital Health Central. Segundo o porta-voz do hospital, Dan Yates, ela teve problemas estomacais e está com um quadro clínico estável. Yates disse ainda que o problema não foi grave, mas se negou a dar mais detalhes para proteger a privacidade da família.