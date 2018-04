Sol e bom público marcam segundo dia do GP do Brasil

A previsão do tempo, no entanto, continua pessimista para a corrida. Deve haver chuva em Interlagos já no final da tarde deste sábado, depois do treino de classificação - a definição do grid acontece a partir das 14 horas. O mau tempo deve seguir no domingo, quando os termômetros poderão cair para 17 graus.

Neste sábado, os pilotos puderam sentir o apoio das arquibancadas. O público, ainda não contabilizado, é muito superior ao de sexta-feira, quando a organização do GP do Brasil registrou um total de 19.602 torcedores. Ainda há ingressos para a corrida de domingo, mas estima-se que 92% dos bilhetes já tenham sido vendidos.

Alguns torcedores tiveram o privilégio de dar uma volta no circuito dentro de dois ônibus de turismo horas antes do último treino livre. Em uma cena curiosa, eles percorreram parte do traçado, em veículos fechados, fazendo o "reconhecimento" da pista. Outros percorreram o pit lane, à frente dos boxes, munidos de máquinas fotográficas, apitos e faixas de apoio aos pilotos.