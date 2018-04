Solberg e Schmidt não param de ganhar Pela quinta vez na temporada, a dupla Pedro Solberg e Bruno Schmidt sagrou-se campeã de uma etapa do Circuito Brasileiro, desta vez a do Ceará, ao vencer Márcio e Fernandão por 21/18 e 21/17. No torneio feminino, Juliana e Maria Elisa ganharam o título na primeira vez da nova dupla.