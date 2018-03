Soldan fica em 12º na Copa de Triatlo A triatleta Sandra Soldan foi a 12ª e melhor sul-americana na quarta etapa da Copa do Mundo de Triatlo, neste domingo, em Rennes, na França. Sandra completou a prova em 2h03min15. Com isso, somou 1.122 pontos e passou da 21ª para a 17ª colocação no ranking da União Internacional de Triatlo. Carla Moreno foi 25ª (2h06min05) na etapa vencida pela norte-americana Siri Lindley (1h59min32).