Sombra do São Paulo atormenta os rivais

Mais do que o campeão, o que definitivamente voltou no Campeonato Brasileiro foi a sorte de campeão do São Paulo. Depois de sofrer o empate aos 40 minutos do segundo tempo e de ter de se defender sem dois zagueiros para evitar a derrota que se desenhava, o Tricolor ainda teve forças para encontrar a vitória aos 47 minutos, fazendo 2 a 1 sobre o Sport na Ilha do Retiro. Veja mais notícias dos clubes no canal do Campeonato Brasileiro Com o resultado, o time do técnico Ricardo Gomes conquistou a sexta vitória seguida, oito jogos sem perder, e entrou definitivamente no G-4, com 33 pontos. Agora, mais do que nunca, assombra os rivais ao título. E a dramática vitória são-paulina se desenhava bem mais tranquila no primeiro tempo. Aos 25 minutos, quando tinha o jogo controlado, Hernanes lançou por cobertura para Borges, que tocou de cabeça para Washington. O artilheiro, completamente livre, completou de primeira: 1 a 0 e uma ducha gelada na revoltada torcida pernambucana. O adversário, lanterna do campeonato, sentiu o golpe e passou a errar ainda mais. O placar mínimo ao final do primeiro tempo acabou sendo pouco para o São Paulo. No intervalo, porém, o técnico Péricles Chamusca corrigiu seus próprios erros na escalação do time e tirou duas peças que nada renderam: Juliano e Fumagalli. Com Fabiano e Luciano Henrique, o Sport se atirou todo ao ataque e passou a fazer o que não conseguiu durante todo o primeiro tempo: chutar a gol. O que mais arriscava era o volante Andrade, sempre levando perigo. Outro que tentava bastante era o lateral Dutra. O São Paulo passou, então, a apenas se defender. E fazia isso como era possível, normalmente na base do chutão. A situação passou a ficar dramática quando, aos 24 minutos, o zagueiro Miranda fez falta em Wilson, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O Sport passou a pressionar ainda mais. No entanto, aos 36 minutos, o atacante Wilson tentou enganar o juiz e cavar um pênalti. O árbitro não foi na dele e lhe aplicou o segundo amarelo, seguido do vermelho. Ambos passaram a ter dez jogadores, mas logo Renato Silva faria outra falta dura e também receberia o segundo amarelo e o vermelho. Com nove jogadores, e sem dois zagueiros, o time não resistiu à pressão. Aos 39 minutos, a bola foi erguida na área, Luciano Henrique tocou de cabeça e Fabiano, livre na pequena área, empatou. A Ilha do Retiro pegou fogo. Animado, o time da casa se atirou ainda mais ao ataque, acreditando na vitória. Foi quando o lateral-direito Moacir "enterrou" o time. Ao tentar um drible no ataque, perdeu a bola para Júnior César e depois perdeu na corrida. O lateral do São Paulo teve a inteligência para avançar e cruzar na cabeça de Hugo. O meia tocou de cabeça e garantiu a vitória que parecia impossível, aos 47 minutos. Um resultado de competência, mas, principalmente, de muita sorte. "O momento é especial e o São Paulo pode ir além", comemorou o artilheiro Washington.