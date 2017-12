Some contraprova de campeão olímpico A Federação Eqüestre Internacional (FEI) informou hoje que parte da amostra B do exame antidoping do cavalo Waterford Cristal, do irlandês Cian O?Connor, desapareceu. O conjunto foi medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, que teve o brasileiro Rodrigo Pessoa e o cavalo Baloubet du Ruet com a prata. Em outubro, a FEI informou que o exame antidoping de Waterford Cristal feito após a conquista do ouro apresentou a presença de uma substância proibida, o que exigia análise na amostra B na contraprova. Comprovado o doping, a medalha de ouro poderia vir para o Brasil. "É meio suspeito", disse Rodrigo, que nunca tinha ouvido falar de desaparecimento ou furto de exames antidoping. Segundo informações ainda não confirmadas pela FEI, as amostras foram levadas por um desconhecido em Cambirdgeshire, Inglaterra, dia 21, durante o transporte de um laboratório, em Paris, para a Horseracing Forensic Laboratory, em Newmarket, Inglaterra. A FEI também não explica se o material desaparecido pode impedir a realização da contraprova e as conseqüências desse fato. "Não tenho a menor idéia do que pode acontecer", disse o brasileiro. Rodrigo venceu, no último fim de semana, o Grande Prêmio de Affalterbach, na Alemanha, e na próxima semana compete em Hannover. Disse que não foi contatado pela FEI ou pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) sobre o caso, que já resultou em abertura de inquérito pelas polícias da Suíça e da Inglaterra. O diretor-técnico da CBH, Antônio Alegria, diz que conversou com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, assim que foi informada do caso do sumiço das amostras e o dirigente vai acompanhar o caso. No entanto, como o COB está em recesso, novas informações deverão ser divulgadas a partir de quarta-feira. Integrante de uma das famílias pioneiras no hipismo brasileiro, Alegria afirma jamais ter ouvido falar de sumiço de contraprova de exame antidoping. "E depois, falam que nós é que somos de um país de terceiro mundo", ironiza. O porta-voz da Federação Inglesa, Colin MCClelland, afirmou que a entidade ainda não recebeu informações precisas sobre o que aconteceu. "Quando se tira uma amostra , pode ser de sangue e urina. Então talvez apenas uma delas tenha sumido", afirmou. O?Connor já havia tido problemas de doping com outro cavalo, ABC Landliebe, em maio deste ano, no GP de Roma.