Sonho das Coréias unidas nas Olimpíadas pode cair por terra Parece que o sonho da união da Coréia do Sul e do Norte como uma só equipe que disputaria os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pode não se realizar. A informação vem de um membro oficial do Comitê Olímpico sul-coreano, que preferiu não se identificar. O motivo que está atrapalhando a união das coréias na maior competição esportiva do mundo foram os testes nucleares realizados pela Coréia do Norte realizados em outubro de 2006. "Os comitês olímpicos de ambos países não se reúnem para discutir o assunto desde os últimos jogos asiáticos (realizados em Doha, no Qatar, em dezembro). Não houve qualquer progresso até o momento", falou o membro do comitê sul-coreano. A situação se agravou na última sexta-feira, quando os norte-coreanos propuseram se apresentar junto com os sul-coreanos na abertura dos Jogos de Inverno Asiáticos(disputados em Chang Chun, na China), mas não competir como uma só nação. De acordo com o membro do comitê sul-coreano, seus compatriotas aceitarão a oferta, ação que indica que isso pode se repetir em Pequim 2008.