Sonho de não ser apenas figurantes

Dos 20 times que disputam a Série A-1 deste ano, 13 entram como azarões. Nos últimos anos a força dos times da capital e do Santos sobressaíram e as equipes do interior tentam acabar com a supremacia.

Além da vontade em fazer bonito, muitos desses clubes têm ao seu lado a tradição. Caso, por exemplo, do XV de Piracicaba, que desde 1995 não consegue disputar a elite estadual, e seria frustrante, após tanta festa pela volta à Série A-1, cair de novo.

Fundado em 1944, o Penapolense é o novato na Primeira Divisão e promete dar trabalho. Já o Bragantino aposta no entrosamento da equipe que disputou a Série B do Brasileiro para tentar ficar na parte de cima da tabela. O Paulista, campeão da Copa do Brasil em 2005, tem objetivos mais modestos e escapar da queda já será algo comemorado.