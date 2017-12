Sonhos motivam Paula em novo cargo Maria Paula Gonçalves da Silva, diretora do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, continua com sua especialidade dos tempos em que era conhecida apenas como Paula, dona da camisa 8 da Seleção Brasileira de Basquete: transformar sonhos em realidade. "Sonhar é muito bom. E nós estamos sonhando diariamente com a construção de um esporte tratado com carinho e dedicação", afirmou a diretora na sexta-feira, durante a festa do Dia Olímpico, no Ibirapuera. Leia mais no Jornal da Tarde