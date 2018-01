Sorsa/Telemar vence em São Sebastião Os grandes veleiros chegaram a primeira vitória, hoje, na Semana de Vela de Ilhabela. O "Sorsa/Telemar", de 43 pés, com quatro navegadores olímpicos, venceu a primeira de três regatas triangulares no canal de São Sebastião. O "fita azul", primeiro barco a cruzar a linha, foi o "Mitsubishi" que acabou em segundo no tempo corrigido. O veleiro "Telefônica", de Marc Essle, terceiro na prova, continua liderando na classificação geral da classe IMS, a mais veloz. As duas regatas finais da competição serão disputadas amanhã e sábado, com largada ao meio-dia. O "Sorsa/Telemar" conta com uma equipe que impõe respeito na vela: Lars Grael (medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul e Atlanta), Torben Grael (bronze em Sydney e Seul, ouro em Atlanta e prata em Los Angeles), Eduardo Penino (ouro em Moscu) e Clínio de Freitas (bronze em Seul). "A regata foi excelente do ponto de vista técnico. O vento foi aumentando ao longo do percurso. Isso, embora favorecesse os barcos menores, não impediu que chegássemos na frente, mantendo sempre uma distância pequena do Mitsubishi", explicou Lars Grael. Para Eduardo Souza Ramos, do "Mitsubishi", seu novo veleiro, os melhores resultados só podem ser esperados para o começo de 2002. "Até lá a equipe estará entrosada com o barco", explicou. A novidade de hoje, na Semana de Vela, organizada pelo Yacht Club de Ilhabela, foi a presença do multicasco "Annyway", do comandante Crespo, que deu a volta ao mundo entre 1994 e 1999. O comandante também participará das duas últimas regatas que definirá o vencedor da Copa Volvo/Semp Toshiba. Classificação da regata (classe IMS): 1º) "Sorsa/Telemar"; 2º) "Mitsubishi": 3º) "Telefônica". Classe ORC: 1º) "Kawabunga/Pirata"; classe Multicasco: 1º) "Regata"; classe RGS (acima de 30 pés): 1º) "Albatroz". Classificação geral (IMS): 1º) "Telefônica", 6 pontos perdidos; 2º) "Caninana", 9 pp; 3º) "Mitsubishi", 20 pp; 4º ) "ESPN Brasil", 21 pp; 5º) "Sorsa", 23 pp.