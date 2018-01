Sorte volta a abandonar Jean Azevedo no Rali dos Sertões Jean Azevedo teve nesta segunda-feira seu segundo dia consecutivo de falta de sorte. O banco de sua moto caiu, os equipamentos de navegação não funcionaram e ele teve de seguir o rastro dos outros competidores. Ainda assim, conseguiu terminar a prova na quinta posição, ao completar o percurso de 312 quilômetros da etapa entre as cidades de Barra e Seabra, na Bahia, em 1h58min08s. A etapa foi vencida por Juca Bala, com 1h50min27s, seguido do chileno Francisco Lopez, com 1h51min31s e de José Hélio Rodrigues (1h53min55s). A baixa foi Tiago Fantozzi, favorito ao título, que não largou por causa de duas fraturas na clavícula sofridas na etapa de segunda-feira, quando caiu da moto. ?Estou muito triste, porque não fui só eu que saí da prova, mas toda uma equipe. Por isso, no hospital, insisti em voltar. Discuti com os médicos, porque não aceitei a condição de ficar de fora. Mas eles me convenceram de que poderia ter conseqüências mais graves?, lamentou Fantozzi.