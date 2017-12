Sorteio coloca Davydenko no 1.º jogo da decisão da Davis O sorteio dos confrontos da decisão da Copa Davis entre Rússia e Argentina, em Moscou, foi realizado nesta quinta-feira e colocou Nikolay Davydenko, melhor tenista russo (3.º lugar no ranking mundial da ATP), para abrir a série. Seu adversário será Juan Ignacio Chela, apenas o 33.º colocado, que causou discórdia na equipe argentina - David Nalbandian, o melhor dos sul-americanos, queria Agustín Calleri (29.º colocado) na disputa de simples. Na seqüência do duelo decisivo da Davis, o próprio Nalbandian entrará em quadra para encarar Marat Safin, que já foi o número 1 do mundo. No sábado acontecerá a partida de duplas, considerada muito importante pelos dois capitães. Mikhail Youzhny e Dmitry Tursunov terão pela frente Nalbandian e Calleri. No domingo, caso o confronto ainda tenha sido decidido, o primeiro jogo será entre Davydenko e Nalbandian. Na seqüência, Marat Safin enfrentará Juan Ignacio Chela. O duelo decisivo da Davis será disputado num ginásio coberto de Moscou e o piso escolhido pelos russo é o de carpete.