Sorteio define grupos no Match Race Um sorteio definiu nesta quarta-feira os grupos dentre as oito tripulações que disputam o Match Race Brasil, de quinta a domingo, em Búzios. No Grupo A estão Torben Grael, Alan Adler, Marcos Soares e João Signorini e no B, Robert Scheidt, Gastão Brun, Alex Welter e André Fonseca.