Sotomayor quer disputar Jogos de 2004 Depois de ter anunciado ano passado, em Sydney, que estava disputando a sua última Olimpíada, o cubano Javier Sotomayor revelou nesta quarta-feira que adiou seus planos de parar de competir e promete estar nos Jogos de Atenas, em 2004. ?Quero seguir competindo até os 40 anos e ganhando medalhas?, garantiu o recordista mundial do salto em altura, que está com 33 anos. Sotomayor está na Grécia, treinando para o Mundial de Lisboa, que acontece de 9 a 11 de março. ?Estou muito feliz pelo fato de os Jogos serem em Atenas e me comprometo a estar aqui (em 2004) e buscar a vitória. Gosto muito daqui, tanto pelo clima quanto pela população?, afirmou o atleta cubano, que já ganhou duas medalhas olímpicas - ouro em Barcelona/92 e prata em Sydney/2000.