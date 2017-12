Sotomayor se classifica no salto Dois anos depois de um caso positivo de doping por cocaína, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, o saltador cubano Javier Sotomayor, de 33 anos, obteve sua classificação para a final do salto em altura do Mundial de Atletismo, neste domingo, com a marca de 2,27 m. Sotomayor, que é o recordista mundial da prova desde 1993 (2,45 m) teve sua pena de suspensão, que inicialmente era de dois anos, reduzida. Exibindo um corpo muito diferente do de todos os outros velocistas, o Mundial também já tem o seu anti-herói, o velocista Trevor Misapeka, de Samoa Americana, que correu os 100 m em 14s28, e foi o último colocado.