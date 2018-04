Soubak mescla time para o Campeonato Pan-Americano de handebol

VITÓRIA - O técnico Morten Soubak anunciou nesta quinta-feira, um dia depois de vitória brasileira sobre a Áustria, em amistoso, as 16 jogadoras convocadas para defender a seleção feminina de handebol no Campeonato Pan-Americano, que começa no próximo sábado, na República Dominicana. Dois dias depois de ser confirmado como novo treinador do Hypo (Áustria), o dinamarquês relacionou seis de suas futuras atletas na lista.

Soubak estava trabalhando com 21 jogadoras, grupo que venceu dois amistosos contra a Áustria, um em Cabo Frio (RJ), outro em Vitória (ES). Agora, fez cinco cortes, mesclando no time atletas que chegaram até as quartas de final na Olimpíada de Londres com novatas vindas da seleção juvenil.

Com relação ao time que venceu fácil o Sul-Americano, em março, na Argentina, as novidades são a pivô Débora, as armadoras Juliana (ambas da Metodista São Bernardo-SP) e Amanda (do Concórdia-SC), além da ponta-direita Jéssica, que estava no grupo dos Jogos de Londres e agora volta à seleção.

"Assim como o Sul-Americano, o Pan-Americano também será um campeonato que terá uma equipe mista, com algumas experientes, combinadas com algumas mais novas, com pouca experiência com a seleção adulta, mas com alguma experiência nas categorias juvenil e júnior", explicou o treinador

"Estou contente com o processo. Claro, que não podemos dizer que as mais novas estão no mesmo nível das que já estavam na equipe, e nem era para esperar isso. Mas, elas mostram que estão se esforçando e treinando com o perfil que nós estamos buscando. Elas estão se sentindo bem. Se encaixaram bem no grupo", esclareceu o treinador. O principal desfalque do time é a armadora Duda, campeã da Liga dos Campeões da Europa com o Györi (Hungria).

Confira as convocadas:

Goleiras - Bárbara (Hypo Nö-AUS) e Mayssa (HK Dínamo Volgograd-RUS)

Pontas - Alexandra, Fernanda (Hypo), Jéssica (Pinheiros) e Samira (Zvezda Zvenigorod-RUS)

Armadoras - Amanda (Concórdia-SR), Deonise (Hypo), Juliana (Metodista-SP) e Patrícia (Toulon-FRA)

Centrais - Ana Paula (Hypo), Deborah Nunes (Metodista) e Francielle (Estrela de Guarulhos)

Pivôs - Dani Piedade (Klub Krim-ESL), Débora Feitoza (Metodista) e Dara (Hypo).