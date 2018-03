SP pode tentar ser sede de Olimpíada A secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, Nádia Campeão, confirmou nesta segunda o desejo da cidade em ser a sede da Olimpíada de 2012, durante o lançamento do ?Manual de Procedimentos para Postulação de Cidade Brasileira Aspirante à sede dos Jogos Olímpicos?, no Comitê Olímpico Brasileiro, no Centro. Mas, após tomar ciência de algumas normas, ela optou pela prudência e disse que só vai dar a palavra final sobre às pretensões paulistanas no final do ano. ?É um grande desafio e vamos precisar de três ou quatro meses para fazer um estudo de viabilidade?, explicou Nádia. ?Acho que a candidatura é viável e temos muitas possibilidades.? Além de São Paulo, estiveram presentes à cerimônia representantes de Curitiba, Florianópolis, Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. O investimento inicial de US$ 2 bilhões para uma cidade ser a sede de uma Olimpíada assustou alguns políticos, como o de Maceió, Mário Guerra, que já retirou da disputa a capital alagoana. A intenção do COB, de acordo com seu presidente, Carlos Arthur Nuzman, é a de tornar claras as regras e ajudar as cidades em sua intenção de receber os Jogos Olímpicos. De acordo com o cronograma, os locais interessados em promover a disputa têm até o dia 16 de dezembro para entregarem uma a ?carta de intenção? acompanhada da estrutura do Comitê de Postulação, onde dirão que estão dispostas a brigarem para ser o representante do Brasil na disputa. Após a entrega da carta de intenção, as cidades vão ter até o dia 15 de abril para levarem ao COB o Dossiê de Candidatura e pagar a taxa de R$ 200 mil (que custeará as despesas do processo de seleção). Depois de várias etapas de análise dos membros do COB, a escolha será feita por seu colegiado no dia 7 de julho. Quatro dias depois, o COB oficializará a representante brasileira no Comitê Olímpico Internacional (COI). Caso São Paulo entre na disputa e seja a representante brasileira escolhida pelo COB, outra processo árduo de seleção terá início, até a escolha pelo COI das cidades que disputarão o direito de ser a sede da dos Jogos Olímpicos de 2012, até maio de 2004. A eleição da cidade das Olimpíadas de 2012 acontece em julho de 2005. Encontro ? O COB realiza na tarde desta terça-feira um encontro com três candidatos à presidência da República: José Serra (PSDB), Ciro Gomes (PPS) e Anthony Garotinho (PSB), no Hotel Copacabana Palace, em Copacabana, zona sul. Os políticos vão falar sobre seus programas de governo para o Esporte brasileiro.