SP: Saretta vence e faz final brasileira O tenista brasileiro Flávio Saretta não teve dificuldades para derrotar o norte-americano Eric Nunez por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/4 -, neste sábado, e conseguiu a classificação à final do Aberto de São Paulo, que está sendo disputado no complexo esportivo do Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A decisão será brasileira, já que Thiago Alves ganhou do argentino Sergio Roitman por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 6/2 e 7/5. Saretta, atual número 109 do mundo e segundo melhor do Brasil, tenta o terceiro título no challenger paulista - ganhou em 2001 e 2003. ?Nós treinamos sempre juntos e vai ser engraçado o jogo. Não vejo a hora de enfrentá-lo amanhã (domingo). Será legal?, disse o paulista de Americana. A decisão começará às 12h05 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV.