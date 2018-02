Sperafico, uma família com tradição nas pistas brasileiras Rafael Sperafico vem de uma tradicional família de pilotos de Toledo, cidade do oeste do Paraná. Com a velocidade presente no DNA, os Sperafico já produziram dez pilotos, que competiram em diversas categorias. Nenhum deles chegou à Fórmula 1. A paixão do clã pelas pistas começou em 1973, com Dilso Sperafico, que disputou o Brasileiro de Super V. Em 1986, com um fusca, Dilso ganhou a Cascavel de Ouro, então tradicional competição do automobilismo paranaense - Nelson Piquet venceu a mesma corrida em 1976. Nos anos 80, a velocidade seduziu outros dois membros da família: Milton, irmão de Dilso - em 1987 ele estreou na Fórmula Ford, na geração de Rubens Barrichello e Gil de Ferran -, e Eloi, sobrinho do precursor, que chegou a vencer corridas na F-Ford. Depois deles, foi a vez de Fabiano Sperafico passar por várias categorias, até encerrar a carreira na F-Truck. Os gêmeos Rodrigo - primeiro da família a entrar para a Stock Car e que venceu uma prova de F-3000 em Interlagos em 2002 - e Ricardo, filhos de Dilso, começaram a competir no fim dos anos 80. Ricardo chegou a ser piloto de testes da Williams, em 2001. No fim da década de 90 foi a vez de Rafael, sobrinho de Dilso e Milton e primo dos gêmeos Rodrigo e Ricardo, começar no kart paranaense e, depois, nacional. Em seguida, foi para os EUA e, em 2003, disputou a F-3 européia. Depois disso, ficou parado por quase três anos, para concluir os estudos. Esta era a primeira temporada de Rafael na Stock Car Light. Alexandre, Guilherme e Arlei são os outros pilotos da família. Arlei, no entanto, preferiu outra modalidade: ele compete no motocross.