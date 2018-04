Spinelli crê em bom resultado e teme etapa maratona do Dacar

Componentes da única dupla do Brasil inscrita para a disputa dos carros do Rali Dacar de 2015, Guilherme Spinelli e Youssef Haddad competem a partir do próximo sábado sob a expectativa de conseguirem um resultado expressivo, além de evitarem a repetição do desempenho deste ano, quando precisaram abandonar a disputa.

"É uma grande responsabilidade. Mas vamos enfrentar todos os outros países e todas as outras equipes para representar o Brasil da melhor forma possível", afirmou Guilherme Spinelli, que teve a nona colocação na edição de 2011 do Dacar como seu principal resultado.

Pronto para participar de mais uma edição do Dacar, o brasileiro revelou preocupação especial com a disputa da etapa maratona, em que os competidores não podem ter apoio mecânico de suas equipes, que abrange o 10º e 11º dias, entre as cidades de Calama, no Chile, e Termas Rio Hondo, na Argentina.

"É bem crítico, pois não temos a revisão tradicional no carro. Serão dois dias que passam a ser somados como um, totalizando 1.380 quilômetros e 553 quilômetros de especiais", explicou.

Além da dupla, o Brasil terá outros três representantes na edição de 2015 do Dacar. Jean Azevedo disputa a prova entre as motos, Eduardo Sachs, que será navegador do português Ricardo Leal entre os carros, e André Suguita competirá nos quadriciclos.