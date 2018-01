Spinelli/Vívolo e Hoffmann/Roldan abandonam o Sertões Na categoria carros, as duplas Guilherme Spinelli e Marcelo Vívolo; Ingo Hoffmann e Lourival Roldan, da equipe Mitsubishi, abandonaram a 14.º edição do Rally Internacional dos Sertões. Nenhuma das duas duplas conseguiu completar a terceira etapa (entre Palmas, no Tocantins e Corrente, no Piauí), no sábado, no tempo estabelecido pela organização e foram penalizados. Com uma desvantagem superior aos outros carros de sete horas, a chance de título seria remota. O carro de Spinelli teve uma quebra no motor, enquanto Ingo por um erro de navegação levou seu carro para um trecho de erosão e o carro sofreu uma pancada. ?Diante dos acontecimentos avaliamos que seria melhor não continuar na prova?, lamentou Spinelli. Na mesma categoria, a dupla Reinaldo Varela e Marcos Macedo (Mitsubishi) venceu no domingo após completar a quarta etapa em 2h39min19s; seguida por João Antônio e Rafael Capoani (2h41min e 28s) e Riamburgo Ximenes Jr. e Flávio Marinho (2h45min10s).