Spinks vence, mas Klitschko é nocauteado O norte-americano Cory Spinks manteve os títulos unificados - versão Conselho Mundial, Associação Mundial e Federação Internacional de Boxe - na madrugada deste domingo, ao derrotar, por pontos, após 12 assaltos, o compatriota Zab Judah, em Las Vegas. Os jurados foram unânimes: dois anotaram 114 a 112 e outro 116 a 111. Spinks, que unificou os cinturões em dezembro, soma 33 vitórias e duas derrotas, enquanto Judah - que teve a torcida do ex-campeão mundial dos pesos pesados Mike Tyson na platéia do Mandalay Bay Hotel - perdeu pela segunda vez, em 32 duelos. Entre os pesos pesados, o norte-americano Lamon Brewster contrariou as expectativas ao derrotar Wladimir Klitschko, por nocaute, no quinto assalto. O ucraniano era o favorito na proporção de 11 por 1. Brewster, que venceu seus seis últimos combates, acumula 27 nocautes, em 30 vitórias e apenas duas derrotas. Klitschko perdeu pela terceira vez, em 45 lutas.