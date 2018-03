Sport vence o Vasco com facilidade no Recife O Sport conseguiu uma confortável vantagem sobre o Vasco no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, ao vencer o time de São Januário por 2 a 0 na Ilha do Retiro. E o placar só não virou goleada graças ao goleiro Tiago, que fez defesas importantes e manteve o Vasco com esperanças de reverter a desvantagem na partida de volta, no Rio, semana que vem. No primeiro tempo, o Sport não demorou para fazer a alegria da torcida. Aos 14 minutos, após a cobrança de falta de Luizinho Netto pela direita, a bola desvia na cabeça de Durval, bate na cabeça do zagueiro Jorge Luiz antes de entrar. O juiz deu gol de Durval. O time do Vasco nem conseguiu respirar e Daniel Paulista, pela esquerda, acertou uma bomba pelo e ampliou o marcador aos 19 minutos. Depois dos dois gols, o Vasco tentou ir ao ataque e conseguir marcar pelo menos uma vez, para ficar em uma situação menos desfavorável para a partida de volta. Mas, perdido, o time não conseguiu esboçar reação. Se o torcedor vascaíno esperava por reação no segundo tempo, levou alguns minutos para se desesperar. Não fosse Tiago, Romerito teria levado o Sport ao terceiro gol aos 10 minutos e Leandro Machado a goleada aos 18.