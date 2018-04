Sporting arranca empate no sufoco Com um gol salvador de Purovic, aos 43 minutos do segundo tempo, o Sporting Lisboa arrancou um empate por 1 a 1 com o Leixões, fora de casa. O time da capital tem agora 19 pontos, bem distante do líder do Campeonato Português, o Porto (26), que hoje recebe o Vitória de Setúbal (18). Já o vice-líder Benfica (25) venceu a Acadêmica, em Coimbra, por 3 a 1.