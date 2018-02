Spurs celebra retorno de Duncan com vitória O campeão San Antonio Spurs contou com as cestas de Michael Finley e Fabricio Oberto para conquistar a vitória em casa por 102 a 91 sobre o Denver Nuggets, no sábado. Tim Duncan, que não participou dos últimos quatro jogos da equipe por causa de uma torção do tornozelo, saiu do banco para jogar 20 minutos, marcou oito pontos e pegou oito rebotes para ajudar o Spurs a interromper a série de duas derrotas consecutivas. O San Antonio, ainda sem Tony Parker devido a uma contusão no tornozelo, manteve os 100 por cento em casa nesta temporada, chegando a 13 vitórias e nenhuma derrota. O Nuggets sentiu falta de Kenyon Martin, que cumpriu um jogo de suspensão devido a uma falta dura. Finley e Oberto registraram 21 pontos cada um, sua melhor marca da temporada, e Oberto também pegou 13 rebotes. Allen Iverson foi o cestinha do Nuggets com 30 pontos e cinco assistências. Veja os resultados da rodada: Washington Wizards 92 x 79 Sacramento Kings Atlanta Hawks 93 x 84 Charlotte Hornets Memphis Grizzlies 123 x 119 Orlando Magic NY Knicks 94 x 86 New Jersey Nets Indiana Pacers 106 x 103 Miami Heat Philadelphia 76ers 92 x 86 Cleveland Cavaliers New Orleans Hornets 101 x 98 Phoenix Suns Milwaukee Bucks 95 x 92 Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 96 x 83 Houston Rockets San Antonio Spurs 102 x 91 Denver Nuggets Utah Jazz 96 x 75 Seattle SuperSonics (Por Mike Shalin)