Spurs fecha série em 4 a 0 e avança; Warriors vence, mas Curry se machuca de novo

O destaque da vitória foi Kawhi Leonard, com 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Quem também fez uma boa partida foi LaMarcus Aldridge, que alcançou um "double-double" de 15 pontos e dez rebotes, e o francês Tony Parker, que anotou 16 pontos.

Pelo lado dos Grizzlies, Lance Stephenson foi o cestinha com 26 pontos. Zach Randolph e Matt Barnes, ambos anotaram 15 pontos, e Vince Carter fez 14. Foi a terceira vez nas últimas seis temporadas que o Grizzlies dá adeus logo na primeira fase dos playoffs. No entanto, é a primeira vez que perdem de 4 a 0 e não conseguem levar a série decisiva para o jogo sete.

Com a eliminação, a equipe também vai se tornando freguesa do Spurs nos playoffs. É a terceira vez que o time de San Antonio despacha o Grizzlies. Em 2004, a vitória também aconteceu na primeira fase e em 2013 venceram na final da Conferência Oeste. O próximo adversário do Spurs sairá do confronto entre Oklahoma City Thunder e Dallas Maverick. No sábado, o Oklahoma venceu e abriu vantagem de 3 a 1 na série.

CURRY VOLTA E SE MACHUCA - O Golden State Warriors passou fácil pelo Houston Rockets com uma vitória por 121 a 94, fora de casa, e abriu vantagem de 3 a 1 nos playoffs. No entanto, o jogo acendeu novo sinal de alerta para os torcedores do time visitante.

Principal cestinha da atual temporada da NBA, Stephen Curry ficou fora das duas últimas partidas por conta de uma lesão no tornozelo. Durante a semana, treinou normalmente e se mostrou recuperado do problema. Em quadra, o camisa 30 começou com atuação discreta. De sete tentativas de três, anotou apenas uma. Nos segundos finais do segundo quarto, ele tentou evitar um arremesso do adversário no estouro do cronômetro, caiu de mal jeito e torceu o joelho direito. Foi para o vestiário mancando, com apenas seis pontos anotados, e não voltou mais para a quadra.

Sem ele, coube a Klay Thompson assumir o protagonismo e comandar a vitória com 23 pontos e cinco assistências. Andre Iguodala também teve boa atuação. Ele saiu do banco de reservas e anotou 22 pontos. Draymond Green anotou 18, com oito rebotes e seis assistências.

Pelo Rockets, destaque para James Harden, que ficou perto de um "triple-double" com 18 pontos, dez assistências e sete rebotes. Dwight Howard foi outro que teve uma boa atuação, com 19 pontos e 15 rebotes. O jogo cinco da série está marcado para a próxima quarta-feira, na Oracle Arena, em Oakland. Se alcançar nova vitória em casa, o Golden State avança.