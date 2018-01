Srichaphan vai enfrentar Federer em Indian Wells O tailandês Paradorn Srichaphan e o suíço Roger Federer vão fazer uma das semifinais do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos e que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Depois de vencerem seus jogos na noite de quinta-feira (madrugada de sexta pelo horário brasileiro), eles vão se enfrentar neste sábado. Número 1 do mundo, Federer passou com facilidade sobre o croata Ivan Ljubicic, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já Srichaphan teve muito trabalho para derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 7/6 (7/3), 3/6 e 7/5. Na outra semifinal, os classificados serão definidos ainda nesta sexta-feira. O norte-americano James Blake vai enfrentar o russo Igor Andreev, enquanto o espanhol Rafael Nadal joga contra Marcos Baghdatis, do Chipre. Já na chave feminina de Indian Wells, as duas semifinais estão definidas e serão realizadas nesta sexta-feira. A russa Maria Sharapova enfrenta a suíça Martina Hingis e a belga Justine Henin-Hardenne joga com a também russa Elena Dementieva.