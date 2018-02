Stacey vence nos caminhões e abre grande vantagem Hans Stacey continua dominando a ponta da tabela de classificação da categoria Caminhões do Rally Dakar. Nesta quinta-feira o holandês faturou a 12.ª etapa da competição - entre Ayoûn El Atrôus (Mauritânia) e Kayes (Mali) - e agora abriu quase três horas de vantagem para o segundo colocado, o russo Ilgizar Mardeev, e está praticamente com o título nas mãos. Stacey cravou a marca de 3h48min04s, seguido pelo caminhão do tcheco Tomas Tomecek. Aliás, os brasileiros travam uma verdadeira luta com pilotos checos. E nesta quinta quem se deu bem foram os europeus. O bólido pilotado por Alex Loprais, que fez o 5.º melhor tempo do dia retomou a quarta posição do trio André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec na classificação geral. Mas a diferença é pequena. Faltando três etapas para o fim do Rally Dakar, Loprais está apenas 16 minutos à frente da Equipe Petrobras Lubrax, que nesta quinta completou os 257 km do trecho em 16.º, com o tempo de 4h18min57seg.