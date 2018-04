Stallone nocauteia Sonnen em vídeo promocional de novo filme

SÃO PAULO - Mesmo sendo um dos principais lutadores do UFC, o norte-americano Chael Sonnen não foi páreo para Sylvester Stallone nas telonas. Em um vídeo promocional feito pela produtora do filme Ajuste de Contas, Sonnen vai tirar satisfações com os dois lutadores que protagonizam a película, mas ao tentar um soco, o lutador leva um contragolpe do personagem interpretado por Stallone e cai estatelado no chão.

A comédia Ajuste de Contas, que estreia nos cinemas brasileiros neste dia 10 de janeiro, conta a história de Henry “Razor” Sharp (Sylvester Stallone) e Billy "The Kid” McDonnen (Robert de Niro), dois pugilistas de Pittsburg que tiveram grande rivalidade na década de 80, mas que não puderam ter uma terceira luta por conta da aposentadoria repentina de Razor. Trinta anos depois, após uma proposta feita por um promotor de boxe, ambos retornam aos ringues para o combate derradeiro.

Os dois atores já atuaram como lutadores no passado. Sylvester Stallone ganhou projeção em Hollywood com os filmes da série Rocky, enquanto Robert de Niro levou o Oscar de melhor ator em 1981, após interpretar Jake LaMotta em Touro Indomável.