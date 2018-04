Star: Canadá é prata e França, bronze Os canadenses Ross Macdonald e Mike Wolf ficaram com a medalha de prata, com 51,2 pontos perdidos, e os franceses Xavier Rohardt e Pascal Rambeau, com a de bronze, com 54 pontos, depois da 11ª e última regata da classe Star, neste sábado. Na quinta-feira, os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira conquistaram o ouro por antecipação.