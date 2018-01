Star: Torben e Ferreira já estão em 2º Os bicampeões olímpicos Torben Grael e Marcelo Ferreira conquistaram nesta terça-feira a segunda vitória em quatro regatas já disputadas no Mundial de Star, em Buenos Aires. A dupla, que era 3.ª na classificação, agora é vice-líder (8 pontos perdidos). Robert Scheidt e Bruno Prada, cruzaram a primeira bóia em 30.º, fizeram uma prova de recuperação e chegaram em 5.º. Continuam na 5.ª posição no Mundial (14 pontos). A liderança permanece com os franceses Xavier Rohart e Pascal Rambeau (6 pontos). Os resultados já consideram o descarte de um resultado. "Começamos mal, mas deu tempo para recuperar. Queremos manter a regularidade nos dois últimos dias", disse Scheidt.