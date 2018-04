Stefano Arnhold chefiará missão brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno

SÃO PAULO - Presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), Stefano Arnhold será o chefe da missão brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi (Rússia), entre 7 e 23 de fevereiro. A escolha, feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), foi divulgada nesta quarta-feira.

Stefano já foi o chefe de equipe das modalidades de neve nas últimas três edições dos Jogos de Inverno (Salt Lake/2002, Turim/2006 e Vancouver/2010) e Chefe de Missão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de Innsbruck, no ano passado.

"Por todos os serviços prestados para os esportes na neve do Brasil e pela excelente administração que faz na CBDN, além da experiência em diversos Jogos Olímpicos de Inverno, Stefano Arnhold tem o perfil ideal para chefiar a Missão Brasileira em Sochi", afirmou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

"O Brasil se preparou neste ciclo olímpico para fazer sua melhor participação em Jogos de Inverno e nossos atletas estão confirmando esta expectativa com uma sucessiva quebra de recorde em várias modalidades", comentou Arnhold, otimista com a participação brasileira em Sochi.

Para Nuzman, o País evolui nos esportes de inverno. "Desde Albertville/1992, quando da primeira participação brasileira em Jogos de Inverno, o Brasil vem dando sinais de progresso. Para nós, Sochi 2014 é uma grande oportunidade para reforçar o compromisso do Comitê Olímpico Brasileiro com a promoção e o desenvolvimento dos valores do Movimento Olímpico, seja nos esportes de verão ou de inverno", disse o dirigente.

Até aqui, o Brasil tem vagas garantidas com a patinadora Isadora Williams, com Jhonatan Longhi e Maya Harrisson no esqui alpino, e Leandro Ribela e Jaqueline Mourão, no esqui cross country.

Faltando um mês para o início dos Jogos, o Brasil ainda tenta vagas no biatlo, esqui aéreo, snowboard, bobsled masculino e feminino. O período de classificação se encerra no dia 19 de janeiro. Hoje, Isabel Swan (snowboard), o bobsled masculino de quatro e o feminino de dois estariam em Sochi, formando uma delegação de 12 atletas.

Em Vancouver/2010, o País levou cinco competidores, apenas. A maior delegação brasileira em Jogos de Inverno foi em Salt Lake/2002, com dez atletas em quatro modalidades.