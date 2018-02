Stepanek e Rochus decidem o Torneio de Roterdã O checo Radek Stepanek e o belga Olivier Rochus decidirão neste domingo o primeiro título de simples de suas carreiras. Será o do Torneio de Roterdã, na Alemanha. Até agora, esses tenistas só conquistaram campeonatos jogando em duplas. Na primeira semifinal deste sábado, Stepanek derrotou o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3. Na outra semifinal, Rochus passou pelo finlandês Jarko Nieminem por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.