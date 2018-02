Stepanek ganha, na Holanda, primeiro título da carreira O tenista checo Radek Stepanek conquistou, neste domingo, o seu primeiro título na carreira ao derrotar o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/3 - na final do ATP de Roterdã, na Holanda, que distribuiu 925 mil dólares em prêmios. A partida, que prometia ser mais equilibrada por causa dos duelos anteriores entre os dois, mostrou uma grande superioridade de Stepanek. No WTA de Memphis, nos Estados Unidos, a sueca Sofia Arvidsson também faturou o primeiro título da carreira ao bater a polonesa Marta Domachowska por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3. O torneio norte-americano teve uma premiação total de 175 mil dólares.