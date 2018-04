Stephane Peterhansel vence etapa e pressiona líder do Rali Dacar

IQUIQUE - Dono de 11 títulos no Rali Dacar - foram seis ainda quando competia nas motos -, o francês Stephane Peterhansel venceu nesta terça-feira a nona etapa da edição deste ano, encostando no espanhol Nani Roma, que lidera a classificação geral dos carros. Agora, faltando apenas quatro dias para o final da prova, a diferença entre os dois é de 12min10.

Peterhansel chegou a ser o líder logo no segundo dia desta edição do Rali Dacar, mas Nani Roma ocupa a primeira colocação desde a disputa da quinta etapa. Nesta terça-feira, o francês venceu a etapa de 422 quilômetros, entre as cidades chilenas de Calama e Iquique, em 4h17min53, enquanto o espanhol terminou o dia em terceiro lugar, com 4h29min29.

Entre os carros, está o único brasileiro ainda na disputa do Rali Dacar - já foram três abandonos de representantes do Brasil ao longo da prova. Guilherme Spinelli conseguiu nesta terça-feira o 14º lugar, com o tempo de 5h09min17. Assim, ele manteve a 11ª colocação na classificação geral, bem distante do líder (são quase 5 de horas de diferença).

Na disputa das motos, a liderança continua tranquila nas mãos do espanhol Marc Coma. Nesta terça-feira, ele venceu a nona etapa, ao fazer o tempo de 4h49min05 para completar o percurso de 422 quilômetros. Assim, aumentou sua vantagem sobre o segundo colocado no classificação geral, o também espanhol Joan Barreda Bort, para 40 minutos e 19 segundos.

Depois de ter passado por Argentina e Bolívia, o Rali Dacar ficará agora no Chile até o final no sábado, em Valparaíso. Nesta quarta-feira, a 10ª etapa será entre Iquique e Antofagasta, com 631 quilômetros de trecho cronometrado para motos e carros.