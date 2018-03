Stevens abre caminho para Thorpe nos 400 m O nadador australiano Craig Stevens abriu caminho para o compatriota Ian Thorpe participar dos 400 metros livre nos Jogos Olímpicos de Atenas. O atleta garantiu vaga na categoria ao vencer a seletiva disputada no mês passado, na qual o recordista mundial, Thorpe, queimou grotescamente a largada e não obteve índice. ?Tomei de coração a decisão de renunciar aos 400 metros livre?, disse nesta segunda-feira em cadeia nacional. Segundo Stevens, há mais chances dele conseguir uma medalha nos 1.500 metros, sua especialidade, do que ocupar a prova no lugar de Thorpe, detentor do recorde mundial. Stevens vai ganhar US$ 45 mil por ter anunciado com exclusividade a sua decisão para o programa Today Tonight, no Canal 7. Depois da desclassificação de Thorpe, Stevens passou a sofrer uma intensa pressão por parte da imprensa esportiva local e de outros setores do segmento esportivo australiano para desistir e dar lugar a Thorpe, com muito mais chances de conquistar uma medalha.