Stoudemire faz 42 pontos e conduz vitória do Suns

Amare Stoudemire marcou 42 pontos e pegou 13 rebotes para levar o Phoenix Suns à vitória por 121 a 117 sobre o Indiana Pacers, fora de casa, na noite de terça-feira. O Suns desperdiçou uma diferença de 15 pontos e teve que recuperar-se de uma desvantagem de quatro pontos nos últimos 71 segundos para alcançar sua terceira vitória seguida na temporada da NBA. "Agora temos dificuldades em jogar bem 48 minutos", disse o técnico do Phoenix, Mike D'Antonio. "Não me importo como a gente vença, apenas que a gente consiga." Steve Nash acertou dois lances livres com 1min11 para o final e depois converteu um tiro de três pontos a 42 segundos do final para colocar o Suns em vantagem, que durou até o fim. Ele terminou o jogo com 18 pontos e 17 assistências. "Steve acertou um grande arremesso num momento importante", afirmou o treinador do Indiana, Jim O'Brian. "Isso é o que fazem os melhores." Shawn Marion acrescentou 14 pontos e 12 rebotes pelo Suns, que agora tem retrospecto de 14 vitórias e 4 derrotas na temporada. Essa foi a segunda de cinco partidas seguida do time fora de casa. Jermain O'Neal marcou 30 pontos pelo Pacers, que contou ainda com 22 pontos de Mike Dunleavy e 19 de Jamaal Tinsley. Veja os resultados da NBA na terça-feira: Detroit Pistons 106 x 95 Atlanta Hawks New Jersey Nets 100 x 79 Cleveland Cavaliers Phoenix Suns 121 x 117 Indiana Pacers LA Lakers 116 x 95 Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 117 x 107 Utah Jazz Milwaukee Bucks 87 x 78 LA Clippers