Stuttgart vence Hamburgo e se garante fora da zona de rebaixamento do Alemão

Todos os gols deste último duelo do dia aconteceram no segundo tempo. E o primeiro deles foi contra, de Hunt, aos 21 minutos, que acabou abrindo o placar para o Stuttgart. Em seguida, aos 30, Runevs empatou para o Hamburgo. Porém, no finalzinho, aos 43, Kravets assegurou o triunfo ao time da casa.

A vitória obtida no sufoco deu novo fôlego ao Stuttgart, que voltará a jogar pelo Campeonato Alemão no próximo dia 6 de fevereiro, contra o Eintracht Frankfurt, fora de casa. Já o Hamburgo, que ocupa a 11ª posição da tabela, com 22 pontos, buscará reabilitação no dia 7, contra o Colônia, em casa.