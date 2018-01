Substância dopante causa escândalo nos EUA Uma substância dopante até então desconhecida quase colocou em xeque todo o trabalho da Agência Norte-Americana Antidoping (USADA). A revelação da presença do esteróide tetrahidrogestrinona (THG) na prova A de diversos atletas caiu como um bomba na noite de quinta-feira no meio esportivo mais competitivo do planeta. O escândalo veio à tona através do diretor da USADA, Terry Madden, que se mostrou indignado pelo alto número de atletas envolvidos. ?Não conheço outro caso de doping em que tantos atletas estejam comprometidos. É um artifício do pior tipo?, disse. Madden só vai revelar os nomes dos atletas flagrados depois que sair o resultado da prova B, previsto para o início de dezembro. Mas adiantou que existem atletas internacionais na lista. A imprensa norte-americana fala em ?meia dúzia? de esportistas. O responsável pela entidade não disse se algum desses atletas participaram do Mundial de Atletismo em Paris, mas garantiu que se a contraprova der positiva, a punição para os infratores será de dois anos de suspensão, deixando os fora dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Segundo ele, as análises foram feitas de provas tomadas nos tempos classificatórios dos atletas norte-americanos no mês de junho e outros testes realizados fora da temporada de competições. ?Está muito longe de ser um grupo de atletas que acidentalmente dão positivos por ingerirem complementos nutricionais contaminados?, garantiu. ?Se trata de uma conspiração que envolve químicos, treinadores e vários atletas que utilizam esteróides elaborados para enganar os exames antidoping, seus adversários e o público norte-americano e mundial que paga para ver os eventos?. O diretor da USADA explicou que graças aos estudos do professor Don Catlin, do laboratório de Los Angeles, foi possível desenvolver um método para detectar o consumo da substâncias através da urina dos atletas. Um treinador de alto nível, que não teve o seu nome revelado, também colaborou com a agência ao citar nomes de alguns atletas que fazem uso da THG. THG - Semelhante aos anabolizantes Gestrinom e Trenbonol, ao menos em sua estrutura química, a THG não está entre as substâncias proibidas pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). ?A THG é um esteróide elaborado por químicos de primeiro nível. Seus efeitos duram meses, ainda que somente pode ser detectada nos primeiros dias de uso pelo atleta?, explicou Madden. As suspeitas da produção da THG caem sobre Victor Conte, presidente da companhia de complementos nutricionais BALCO, com sede na Califórnia. Conte tem diversos atletas de alto nível entre seus clientes, como a velocista Marion Jones e a estrela do beisebol Barry Bonds.