Sucesso na escola e no tatame

Garantir uma vaga nos concorridos vestibulares de fim de ano é difícil. Conquistar uma vaga na equipe olímpica permanente de judô com apenas um ano competindo entre adultos também. Victor Penalber, de 17 anos, garantiu as duas, não sem antes enfrentar uma intensa maratona, que exigiu muita dedicação e sacrifício durante todo o ano de 2007. O judoca meio-médio (-73 kg) conta que, apesar de toda a sua energia, a rotina diária nos últimos meses foi muito desgastante. ''''Tinha de estar no colégio às 7 horas e ficava lá até as 16. Depois, ia para a academia e só saía de lá às 21h30'''', lembra Penalber. ''''Estava nessa maratona, de segunda a sábado, desde fevereiro.'''' O judoca admite que deu prioridade ao esporte. ''''Se perdesse a vaga na equipe permanente só teria nova chance de ir a uma olimpíada em 2012. No caso do vestibular, poderia tentar outra vez no segundo semestre do ano que vem'''', explica. Mesmo assim, Penalber não se descuidou dos estudos. ''''Estava na classe do terceiro colegial dos alunos que iam prestar medicina.'''' Antes de disputar a vaga no Pré-Olímpico, o judoca prestou o vestibular. ''''Passei em segundo lugar no curso de educação física da Universidade Gama Filho'''', comemora, entusiasmado. Vai ser ''''bicho'''' (calouro) de outros dois judocas da equipe permanente: Flávio Canto e Hugo Pessanha, que freqüentam o mesmo curso. ''''Escolhi essa faculdade porque é mais flexível com os atletas, se bem que o Flávio e o Hugo já me alertaram que eles são exigentes no que diz respeito à entrega de trabalhos.'''' Victor vai aproveitar o fim de ano para acumular energias para 2008.