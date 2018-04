Sucesso tricolor começa em Cotia

Garantido o pentacampeonato nacional, o São Paulo tem outros motivos para comemorar. O investimento de cerca de R$ 8 milhões para a construção do Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel - mais conhecido como CT de Cotia -, inaugurado em meados de 2005, mostrou neste Campeonato Brasileiro seus primeiros frutos. O mais vistoso deles, claro, é o zagueiro Breno. Formado nas categorias de base do clube, o jogador de 18 anos tem multa rescisória estipulada em US$ 20 milhões (R$ 35 milhões), sendo o São Paulo proprietário de 70% de seus direitos federativos. Uma possível venda do atleta, que interessa ao poderoso Real Madrid, já pagaria os valores da obra que é considerada, depois da construção do Estádio do Morumbi, a mais grandiosa da história do time tricolor. Uma estrutura instalada em 220 mil metros quadrados, que conta com sete campos (cinco deles oficiais), uma praça de alimentação, alojamentos e um Reffis (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica). Para a diretoria do time, Breno é apenas o primeiro de muitos jogadores que, formados na nova casa são-paulina, serão úteis no time profissional. "O aproveitamento dos jovens faz parte da filosofia de trabalho do presidente Juvenal Juvêncio", afirma João Paulo de Jesus Lopes, assessor do comandante tricolor. "Passamos por um intenso processo de reformulação das categorias de base, a partir de 2004. Estamos começando a colher os primeiros resultados agora. E este é um processo irreversível." Lopes explica a concepção do projeto, que busca posicionar o São Paulo, ainda com mais força, no mercado internacional. "A partir do momento que o Brasil perde jogadores e os preços de mercado se tornam proibitivos, nós temos que formar jogadores em quantidade suficiente para suprir nossas necessidades. E, no futuro, eles irão render dinheiro", explica. "Não temos problemas em vender jogadores, mas queremos mantê-los o máximo de tempo possível." Desde a saída do meia Kaká, em 2003, por US$ 8,25 milhões, o São Paulo tem revelado bons atletas, mas nenhum craque.Atualmente, a equipe principal tem também Hernanes e Diego Tardelli formados em casa, mas em uma fase pré-Cotia. Nas últimas rodadas do Brasileirão, outros nomes aparecerão. O técnico Muricy Ramalho não esconde que um de seus maiores prazeres é lapidar e revelar jogadores. Agora, prepara toda uma geração de atletas, como o meia Sérgio Mota, o lateral Jackson e os atacantes Eric e Thiago. Todos vice-campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior neste ano, assim como Breno.