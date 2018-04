Sucessor de Savón é campeão olímpico Cuba continua dominando os pesos pesados do boxe olímpico. O cubano Felix Savón se aposentou nos Jogos de Sydney/2000, quando ganhou sua terceira medalha de ouro seguida na categoria e igualou o compatriota Teófilo Stevenson - campeão em 1972, 1976 e 1980. Mas seu sucessor, Odlanier Solis, tratou de manter a tradição do país e, neste sábado, ficou no lugar mais alto do pódio em Atenas. No combate final dos pesados em Atenas, Solis derrotou o bielo-russo Viktar Zuyev por 22 a 13. As medalhas de bronze ficaram com Naser Al Shami, da Síria, e Mohamed Elsayed, do Egito. Aos 24 anos, Solis parece estar começando um novo reinado. Foi a sua primeira participação em uma olimpíada - mesmo porque, antes a vaga cubana pertencia a Savón -, mas ele já tem dois títulos mundiais dos pesados, em 2001 e 2003. E agora, chega ao seu primeiro ouro olímpico.