Suécia bate recorde mundial no revezamento 4 por 50 m livre

A Suécia bateu neste domingo o recorde mundial na prova do revezamento 4 por 50 metros estilo livre durante a disputa do Campeonato Europeu de piscina curta, realizado em Debrecen (Hungria). A equipe formada por Peter Stymne, Marcus Piehl, Per Nylin e Stefan Nystrand garantiu a vitória com um tempo de 1min24s19, superando a marca de 1min24s89 que a própria Suécia havia alcançado no Europeu anterior, em Helsinque (Finlândia). Na prova deste domingo a equipe da França ficou na segunda posição, enquanto a da Alemanha foi a terceira.