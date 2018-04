Suécia confirma ouro no salto em altura Stefan Holm, da Suécia, venceu a prova de salto em altura na Olimpíada de Atenas ao atingir 2,36 metros. Holm, líder do ranking mundial da categoria, confirmou o favoritismo e saltou dois centímetros a mais que o medalhista de prata, o norte-americano Matt Hemingway. Jaroslav Baba, da República Tcheca, também conseguiu chegar nos 2,34 metros, mas ficou com o bronze nos critérios de desempate.