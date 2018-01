Suécia convoca equipe para duelo com Brasil na Davis O capitão da Suécia, Mats Wilander, anunciou nesta terça-feira a equipe que vai enfrentar o Brasil de 22 a 24 de setembro, em Belo Horizonte, por uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis. Não houve surpresas. Ele convocou Jonas Bjorkman (34º colocado do ranking da ATP), Robin Soderling (36º), Andreas Vinciguerra (142º) e Simon Aspelin (que ocupa o 17º lugar na classificação de duplas). O Brasil, por sua vez, já tinha feito sua convocação na semana passada. Mas o capitão Fernando Meligeni chamou 5 jogadores, porque ainda não sabe se poderá contar com Gustavo Kuerten, que luta para recuperar sua forma física e técnica. Assim, além de Guga, a equipe brasileira terá Flávio Saretta, Marcos Daniel, Ricardo Mello e André Sá. A situação dos brasileiros no ranking mundial da ATP é bem pior que a dos suecos. O melhor tenista do Brasil na atualidade, por exemplo, é Marcos Daniel, em 94º lugar. Depois, aparecem Saretta, na 123ª posição, Ricardo Mello, 147, André Sá, 182, e Guga, que ocupa apenas a colocação 1.123 da lista.