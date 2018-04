Sufoco consagrador

Olá amigos, o jogo do Corinthians contra o Atlético-PR foi emocionante do início ao fim. O Timão até que começou bem com o gol do Betão, mas aos poucos foi mostrando a verdadeira qualidade do time, que por sinal é muito fraca. Sofreu dois gols na etapa final e deu mostras de que iria perder a partida. Todos os corintianos ficaram com o coração na mão. Mas, novamente, o Finazzi deu o alívio que o torcedor precisava. Achou uma bola no meio da área, simplesmente aos 47 minutos da segunda etapa, e livrou o alvinegro, momentaneamente, da zona rebaixamento. Um sufoco realmente consagrador. Só gostaria de saber até quando o Corinthians vai passar por isso. Já está mais do que na hora de os jogadores tomarem vergonha na cara. Que tecnicamente a equipe é ruim, isso todo mundo sabe. Mas já passou a hora da superação individual de cada um. O Corinthians é grande e precisa de todos nesse momento. O elenco deve saber disso. * * * * * É literalmente um atraso de vida a tentativa da diretoria do Corinthians de trazer o ultrapassado técnico Cilinho para comandar o futebol amador do clube. Há pouco tempo, o São Paulo tentou dar uma oportunidade a ele e não deu certo. Foi demitido rapidamente. A grande verdade é que o Cilinho ainda vive às custas dos Menudos do Morumbi. É uma vergonha, né? Para piorar, fiquei sabendo que quem o está indicando é o diretor Pedro Fabiano, que, curiosamente, fazia parte da situação do Alberto Dualib até outro dia. Olha, se o presidente Andrés Sanchez aceitar isso, já começa muito mal no cargo! * * * * * Quero dar aqui uma opinião clara sobre a vida pessoal do jogador de futebol. Como jogador e até como dirigente de futebol, que já fui, nunca contestei a vontade de cada um de sair na noite e beber. As pessoas têm de respeitar a individualidade das pessoas. Mesmo personagens públicos. Mas não me conformo com o que está acontecendo no Palmeiras. Daqui da Espanha, uma fonte me bateu que o Valdívia foi visto enchendo a cara em um bar de São Paulo. Isso não pode acontecer, né? Ele é o melhor jogador do Verdão. A equipe precisa dele. Aí, por causa de um lance bobo contra o Vasco, no finalzinho do jogo, ele é expulso e suspenso. Sem ele no time, o padrão cai e os resultados deixam de vir. Alguma coisa está errada. Ou o jogador precisa de punição, ou o clube vai precisar de outro ídolo. Respeito é bom e a torcida gosta. * * * * * A briga pelo rebaixamento está emocionante. Primeiro o Paraná venceu o Goiás e se igualou com o rival no número de pontos. Depois o Corinthians suou para empatar com o Atlético-PR e saiu da zona de degola. Sinceramente, acredito que, além do América-RN, matematicamente rebaixado, Juventude e Paraná já estão praticamente na Segundona. E digo mais, na minha opinião, a quarta vaga para a outra divisão está entre Goiás e Náutico. Não acredito que o Corinthians cairá. O time é fraco, mas a camisa segura. * * * * * Nas minhas andanças pela Europa, estive sábado em Sevilla, onde vi o time da casa sufocar o milionário Real Madrid e vencer por 2 a 0. Um show do Luís Fabiano, que foi autor de um dos gols da vitória da equipe dele. Aliás, o ex-atacante do São Paulo me disse que já fez 14 gols em 12 jogos. Uma marca importante desse bom jogador brasileiro. Para mim, até pelos problemas que o Dunga vem tendo no setor, o Luís Fabiano merece uma nova oportunidade na seleção brasileira. COLABOROU RENATO NALESSO