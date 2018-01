Sugiyama perde na estréia em Gold Coast A tenista japonesa Ai Sugiyama, cabeça-de-chave número 6, foi eliminada, neste domingo, logo na estréia do primeiro torneio da WTA de 2006. Em Gold Coast, na Austrália, Sugiyama perdeu com facilidade para a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Quem se deu bem e passou à segunda rodada do torneio, que distribui 175 mil dólares em prêmios, foi a checa Klara Koukalova, cabeça-de-chave número 7, que bateu a norte-americana Meghann Shaughnessy com um duplo 6/4. Com mais facilidade ainda, a chinesa Na Li derrotou a italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/0. Nesta segunda-feira, ainda pela primeira rodada, acontecerá a partida mais aguardada pelos torcedores. Depois de três anos afastada do circuito profissional, a suíça Martina Hingis, ex-número 1 do mundo, fará sua estréia contra a venezuelana Maria Vento-Kabchi.