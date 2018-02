Suíça buscou sonho da America?s Cup Pareceria piada: a maior regata em água salgada, a ilustríssima America´s Cup, conquistada pelo barco suíço Alinghi! Em outras palavras, por um país encerrado em esplêndidas montanhas, privado de qualquer acesso ao mar e que não possui outras "raias aquáticas" além de alguns lagos, sem dúvida magníficos, mas pouco propícios para as grandes corridas a vela. Mais ou menos como se um país da África Negra ? Níger ou Mali , por exemplo ? conquistasse todos os títulos de esqui alpino. Podemos acrescentar outra peculiaridade: a America´s Cup, essa corrida mítica (a primeira edição ocorreu em 1851), foi sempre ganha por países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos (com 28 vitórias), Austrália (uma) e Nova Zelândia (duas). Agora, não apenas é um país montanhoso que se impõe sobre o mar, mas ainda um país da velha Europa, como diriam Bush e Rumsfeld. Tudo isso causa muita alegria: um pouco de mudança, o reaparecimento da Europa, a decepção dos grandes países marítimos anglo-saxônicos e, enfim, o aparecimento deste "monstro marinho", que é a Suíça montanhesa, no ápice do esporte a vela. Sem subestimar a classe, o talento ou o gênio dos marinheiros suíços, é preciso, porém, proclamar em surdina os elogios à pátria de Guilherme Tell. Em primeiro lugar, o que a Suíça ganhou foi um desafio industrial e financeiro. O armador do Alinghi é Ernesto Bertarelli, um suíço de 8 bilhões de euros (tem uma empresa farmacêutica). Este homem, ainda jovem, concebeu sua participação na America´s Cup como uma enorme empresa industrial. Gastou 100 milhões de euros. Esta gigantesca massa de manobra, combinada com o rigor helvético, permitiu fabricar o primeiro equipamento da "velha Europa" capaz de vencer americanos e neozelandeses. Bertarelli criou seu equipamento, conseguindo, a peso de ouro, o que de melhor se faz no mundo em matéria náutica e, em primeiro lugar, sete neozelandeses, entre os quais aquele que a Nova Zelândia chama de traidor, Russel Coutts, o melhor skipper do mundo. Ele recheou esse núcleo com dois americanos, um canadense, um italiano, um holandês , um alemão (ao todo sete nacionalidades). Procurando bem, podemos encontrar até alguns suíços, precisamente três. Não dá para deixar de se impressionar pelo estilo moderno de empresa: o que era uma façanha esportiva tornou-se uma empresa soberbamente administrada, bem à imagem das mais avançadas do século. Não é tudo: o "cosmopolitismo" decidido deste equipamento de "alto nível" não ilustra, porventura, o "globalismo" que se tornou a regra de ouro de nosso tempo?