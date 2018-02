Suíça convoca equipe da Davis e espera Federer O capitão da equipe suíça na Copa Davis, Severin Luthi, convocou os tenistas Stanislas Wawrinka, George Bastl, Michael Lammer e Yves Allegro para o confronto contra a Austrália, enquanto espera uma decisão definitiva de Roger Federer. O campeão do Aberto da Austrália tomará uma decisão nos próximos dias. Mas depois da vitória no primeiro Grand Slam do ano já deu a entender que pode escolher não disputar a série de partidas. "Se Lleyton Hewitt não jogar, minha presença não é mais tão importante", disse Federer.